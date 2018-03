Festnahme nach Messerstich

Nr. 0652

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in der vergangenen Nacht in Tiergarten nahmen Polizisten einen 19-Jährigen vorläufig fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben geriet ein 18-Jähriger gegen 1.10 Uhr mit einer etwa zehnköpfigen Personengruppe auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Eichhornstraße in Streit. Als sich die Auseinandersetzung anschließend in den Ausgangsbereich verlagerte, soll er hier unvermittelt mit einem Messer einen Stich in den Oberkörper erhalten haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Beamte einer Einsatzhundertschaft nahmen den mutmaßlichen Täter fest und überstellten ihn nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei der Direktion 3.