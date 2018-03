Fahrzeuge in Brand gesetzt

Friedrichshain-Kreuzberg/Lichtenberg

Unbekannte haben in er vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge in Friedrichshain und Friedrichsfelde in Brand gesetzt.

Nr. 0645

Ein Passant alarmierte gegen 1.10 Uhr die Polizei in die Krautstraße, als er einen brennenden Renault-Clio sah. Einsatzkräfte löschten die Flammen, durch die zwei daneben parkende Pkw, ein Skoda und ein Toyota, ebenfalls beschädigt wurden. Bereits am 13. März zündeten Unbekannte in der Krautstraße einen Opel an, durch den der nun in Brand gesetzte Renault erheblich beschädigt wurde. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen und prüft, inwieweit die Taten in Zusammenhang stehen.

Erstmeldung Nr. 0571 vom 13. März 2018: Auto brannte

In der vergangenen Nacht brannte in Friedrichshain ein geparkter Opel. Ein Anwohner der Krautstraße bemerkte gegen 1.15 Uhr Flammen an dem Wagen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Flammen griffen auf einen daneben stehenden Renault über. Während der Löscharbeiten rollte der brennende Renault plötzlich los, über die Fahrbahn zur gegenüberliegenden Seite. Ein dort geparkter Audi wurde von den Flammen leicht beschädigt. Feuerwehrleute löschten die brennenden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die Ermittlungen zu der Brandstiftung.

Nr. 0646

In der Dolgenseestraße hatten es unbekannte Brandstifter auf einen Audi Cabriolet abgesehen. Anwohner alarmierten gegen 1 Uhr die Polizei, als sie den brennenden Pkw sahen. Durch die Flammen am Fahrzeug wurde ein danebenstehender VW-Touran ebenfalls beschädigt. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer, durch das der Audi völlig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Auch hier führt ein Brandkommissariat die Ermittlungen wegen Brandstiftung.