Mutmaßlicher Trickbetrüger festgenommen

Nr. 0637

Gestern Mittag nahmen Polizisten einen mutmaßlichen Trickbetrüger in Johannisthal fest. Zuvor habe der 25-Jährige mehrfach bei seinem 80-jährigen Opfer angerufen, sich als dessen Enkel ausgegeben und um Bargeld gebeten. Der rüstige Rentner verabredete sich zu 13 Uhr zur Geldübergabe und alarmierte die Polizei. Beamte des Abschnitts 65 nahmen den 25-Jährigen am Übergabeort in der Springbornstraße fest. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Mann erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurde, wo er eine Haftstrafe absaß. Die Fachdienststelle beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.