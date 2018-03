Nr. 0630

Der seit heute Morgen vermisste Elfjährige ist seit dem späten Nachmittag wieder wohlbehalten zu Hause.

Erstmeldung Nr. 0629 vom 21. März 2018: Elfjähriger seit heute vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Seit heute Morgen wird ein Elfjähriger aus Moabit vermisst. Der Junge stieg gegen 7.40 Uhr in der Solinger Straße in einen Bus der Linie 106, um zur Schule zu fahren. Dort kam er nicht an.