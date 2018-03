Nr. 0628

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht die Scheiben einer Eingangstür zu einem Bürogebäude in Tiergarten. Heute früh gegen 6.50 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die eingeschlagene Scheibe und einen aufgesprühten Schriftzug mit politischen Inhalt an dem Gebäude in der Pohlstraße und alarmierte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.