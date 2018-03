Verdacht des illegalen Autorennens - Führerscheine beschlagnahmt

Nr. 0625

Beamte des Polizeiabschnitts 23 haben gestern Nachmittag drei Autofahrer gestoppt, die sich zuvor ein illegales Autorennen in Westend geliefert haben sollen. Ein Zeuge verständigte die Polizisten gegen 16.45 Uhr, nachdem er die drei mutmaßlichen Raser in der Heerstraße sah, wie sie mit ihren Fahrzeugen mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit die Fahrstreifen gewechselt hatten. An der Heerstraße Ecke Jaczostraße fand die Fahrt der drei Männer allerdings ein Ende. Die Beamten stoppten die Fahrzeuge und überprüften zwei Audi-Fahrer im Alter von 25 und 32 Jahren sowie einen 27-jährigen Porsche-Fahrer. Alle Drei mussten ihren Führerschein den Polizisten übergeben und müssen auf ihre „Boliden“ verzichten, da die Beamten diese ebenfalls sicherstellten. Während er Überprüfung mussten zwei Fahrspuren der Heerstraße in stadtauswärtiger Richtung für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Daher wurde der Verkehr über die Nebenfahrbahn der Heerstraße sowie einem Fahrstreifen der entgegengesetzten Fahrbahn abgeleitet.