Kinder bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Marzahn-Hellersdorf/Lichtenberg

Bei Verkehrsunfällen gestern Nachmittag und Abend in Marzahn und Karlshorst wurden zwei Mädchen schwer verletzt. Der zuständige Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat die weitere Unfallbearbeitung in beiden Fällen übernommen.

Nr. 0623

Zeugenaussagen zufolge betrat gegen 16.30 Uhr eine Zehnjährige die Fahrbahn der Mehrower Allee hinter einem dort geparkten Kleintransporter ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Ein 58-jähriger VW-Fahrer, der auf der Mehrower Allee unterwegs war, übersah das Mädchen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam hierbei zum Zusammenstoß, wobei die junge Fußgängerin auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Rettungskräfte verbrachten das Mädchen mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nr. 0624

Nach den bisherigen Erkenntnissen rannte eine 13-Jährige gegen 19 Uhr unachtsam auf die Fahrbahn der Marksburgstraße. Ein 52-Jähriger, der die Marksburgstraße mit seinem Nissan in Richtung Treskowallee befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen. Die Schülerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb nicht ansprechbar liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind mit schweren Verletzungen an Kopf und Becken zur stationären Behandlung in eine Klinik. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der dortige Bereich rund vier Stunden gesperrt.