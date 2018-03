Nr. 0619

In der vergangenen Nacht brannte ein Transporter in Plänterwald. Gegen 23.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner in der Leiblstraße Ecke Ludwig-Richter-Straße, dass ein dort abgestellter Firmenwagen brannte. Alarmierte Rettungskräfte löschten das Feuer, bei dem auch ein in der Nähe geparkter Renault Clio stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Opel Vivaro brannte vollständig aus. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.