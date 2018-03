Scheiben an Banken beschädigt

Tempelhof-Schöneberg/Neukölln

Unbekannte beschädigten in Schöneberg und Neukölln die Scheiben von Banken. In beiden Fällen hat der Polizeiliche Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 0613

Heute Morgen gegen 7.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter des Geldinstituts am Bayerischen Platz vier durch Steinwürfe beschädigte Scheiben und rief die Polizei. Die alarmierten Polizisten stellten mehrere Kleinpflastersteine sicher. Ferner stellten sie einen mit Farbe aufgebrachten Schriftzug mit politischem Inhalt an einer Scheibe fest.

Nr. 0614

In Neukölln beschädigten Unbekannte in der vergangenen Nacht vermutlich mit einem Schlagwerkzeug alle Schaufensterscheiben der Bank am Kottbusser Damm. Ein Mitarbeiter der Bank entdeckte heute Morgen kurz vor 9 Uhr die Beschädigungen an den 16 Scheiben der Filiale sowie Schriftzüge an der Fassade und an einem Fenster.