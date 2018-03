Beim Aufbrechen gestört

Nr. 0610

Die Sprengung eines Geldautomaten blieb in der vergangenen Nacht in Gesundbrunnen im Versuchsstadium stecken. Nach den bisherigen Ermittlungen brachen Unbekannte gegen 22.30 Uhr in den Vorraum eines Supermarktes in der Brunnenstraße ein und bohrten einen dort aufgestellten Geldautomaten an. Unmittelbar nach Alarmauslösung eintreffende Polizeibeamte und Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma sahen mehrere dunkel gekleidete Personen, die ohne Beute in Richtung Badstraße zu Fuß und später mit einem dunklen Pkw flüchteten. Die Einbrecher, die den Automaten vermutlich mit einem Luft-Gas-Gemisch aufsprengen wollten, ließen verschiedenes Einbruchswerkzeug zurück. Verletzt wurde niemand. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.