Mehrere Autoreifen zerstochen

Nr. 0606

Unbekannte zerstachen in der vergangenen Nacht mehrere Autoreifen in Kaulsdorf. Gegen 8.45 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Bausdorfstraße die Polizei. Zuvor stellte sie fest, dass unbekannte Täter die Reifen des Familienautos zerstachen und gab darüber hinaus an, dass weitere Fahrzeuge in der näheren Umgebung auf diese Art beschädigt worden sein sollen. Nach der Anzeigenaufnahme schauten sich die alarmierten Beamten in der Straße und der Umgebung um und fanden insgesamt 25 Sachbeschädigungen an verschiedenen Automarken in Form zerstochener Reifen, aber auch Autos mit zerkratztem Lack. Das Kommissariat des zuständigen Polizeiabschnittes führt die weiteren Ermittlungen.