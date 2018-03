Backshop überfallen

Nr. 0603

Heute früh wurde ein Backshop in Neukölln überfallen. Um kurz nach 4 Uhr betrat nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Mann den Shop in der Karl-Marx-Straße und begab sich in die Küche, wo die 40-jährige Angestellte arbeitete. Er forderte Geld, was sie zunächst nicht hergeben wollte. Daraufhin schlug ihr der Unbekannte mit der Faust in das Gesicht. Nun übergab sie ihm die Einnahmen und der Räuber flüchtete damit aus dem Geschäft, vor dem ein Mittäter wartete, der offenbar Schmiere stand. Während beide entkamen musste die im Gesicht verletzte Frau zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.