Festnahme eines mutmaßlichen Räubers

Nr. 0596

In der vergangenen Nacht nahmen Polizisten des Abschnitts 35 einen mutmaßlichen Räuber in Wedding fest. Zuvor, so die Angaben des 36 Jahre alten Überfallenen, sei er gegen 0.20 Uhr durch eine Kleingartenanlage in der Otawistraße gelaufen und dort von zwei Unbekannten überfallen worden. Der später Festgenommene, ein 40 Jahre alter Mann, habe ihn von hinten ergriffen, während ihn der andere Täter durchsuchte. Anschließend seien beide mit dem erbeuteten Handy und der Geldbörse geflohen. Kurze Zeit später erkannte das Opfer einen der beiden in der Müllerstraße wieder. Alarmierte Beamte nahmen den mutmaßlichen Räuber fest und übergaben ihn an die Kriminalpolizei. Der Überfallene erlitt leichte Verletzungen, die er gegebenenfalls medizinisch versorgen lassen möchte.