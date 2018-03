Schwer verletzte Rollerfahrerin

Nr. 0594

Gestern Nachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Marzahn. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 40 Jahre alter Mann mit seinem VW Transporter auf der Landsberger Allee aus Hellersdorf kommend. Als er bei Grün in den Kreuzungsbereich an der Marzahner Promenade einfuhr, soll eine 38-jährige Elektroroller-Fahrerin bei Rot die Fußgängerfurt der Landsberger Allee überquert haben. Die Frau prallte gegen den VW und blieb verletzt auf der Straße liegen. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik, in der sie stationär verbleibt.