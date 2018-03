Hotel überfallen

Nr. 0592

Mit einer Schusswaffe bedrohten Unbekannte gestern Abend eine Hotelangestellte in Wilmersdorf. Den Angaben der 20 Jahre alten Mitarbeiterin zufolge, sollen die beiden Täter gegen 20 Uhr die Lobby des Hotels in der Xantener Straße betreten haben. Während einer der beiden Männer Schmiere stand, soll sich der andere hinter den Empfangstresen begeben und die junge Frau mit einer Waffe bedroht haben. Der Aufforderung Geld auszuhändigen kam die Angestellte nach. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Brandenburgische Straße. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.