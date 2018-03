Scheiben von Supermärkten beschädigt

Nr. 0586

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht durch Steinwürfe die Scheiben von zwei Lebensmittelmärkten in Kreuzberg. Gegen 5.10 und 5.45 Uhr bemerkten jeweils Angestellte eines Biomarkts und eines Discounters am Kottbusser Damm mehrere Einschlaglöcher in den Scheiben und Türen der Fensterfronten und alarmierten die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft einen eventuellen Tatzusammenhang sowie eine mögliche politische Motivation der bislang unbekannten Täter.