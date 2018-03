Einbrecher mit Bildern gesucht

Nr. 0591

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe. Am Sonntag, den 26. November 2017, brachen Unbekannte in eine Werkstatt eines Bauunternehmens in Reinickendorf ein. Gegen 14.35 Uhr und 18.55 Uhr brach einer der Einbrecher ein Fenster des Gebäudes in der Residenzstraße auf, stahl diverse Werkzeuge und reichte sie seinem Komplizen durch das Fenster hinaus. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Täter und/oder deren Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an das Einbruchkommissariat der Polizeidirektion 1 in der Straße Am Nordgraben 7 in Berlin-Wittenau unter der Rufnummer (030) 4664-171126, außerhalb der Bürodienstzeiten (030) 4664-171100 oder jede andere Polizeidienststelle.