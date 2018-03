Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt

Nr. 0583

Gestern Mittag endete eine Verfolgungsfahrt in Mitte mit einem Verkehrsunfall. Gegen 13.50 Uhr bemerkten Polizisten einen VW Polo mit drei Insassen, der im Tiergartentunnel Richtung Norden auf einer gesperrten Spur unterwegs war und dabei das zivile Polizeifahrzeug der Beamten überholte. Einer beabsichtigten Kontrolle konnte sich die später festgestellte Fahrzeugführerin zunächst entziehen, indem sie mit überhöhter Geschwindigkeit über die Heidestraße in Richtung Müllerstraße flüchtete. Dabei fuhr sie mehrfach in den Gegenverkehr. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer konnten nur durch Gefahrenbremsungen und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Im Wedding in der Schulzendorfer Straße Ecke Müllerstraße verursachte die Flüchtende einen Verkehrsunfall mit zwei unbeteiligten Autos, die dabei beschädigt wurden. Die Einsatzkräfte stoppten schließlich die 22-jährige mutmaßliche Raserin und stellten dabei fest, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem gab die junge Frau an, Kokain konsumiert zu haben. Die Kollegen brachten sie in eine Gefangenensammelstelle, um dort eine Blutentnahme durchführen zu lassen. Verletzt wurden glücklicherweise weder die Beteiligten des Verkehrsunfalles noch die ebenfalls im Polo gesessene 23-jährige Halterin und ein 26-jähriger Mitfahrer. Der VW wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Drogen, Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens führt der zuständige Verkehrsermittlungsdienst.