Motorradfahrer gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Nr. 0578

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Spandau, bei dem ein Motorradfahrer stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 42-Jährige mit seiner Suzuki gegen 15.50 Uhr den Altstädter Ring auf der linken Spur in Richtung Falkenseer Platz. Ein bisher unbekannter Fahrer soll mit seinem Ford Fiesta über zwei Fahrspuren von ganz rechts nach links auf den Fahrstreifen des Motorradfahrers gewechselt haben, ohne diesen zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Kradfahrer eine Notbremsung durch und kam zu Fall. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Autofahrer setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort und beging somit Fahrerflucht. Der Ford Fiesta soll nach Angaben des Verunfallten mintgrün sein.

Die Polizei fragt deshalb:

- Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

- Wer kann Angaben zum Pkw und zum Fahrzeugführer machen?

- Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise hierzu nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2, Alt-Moabit 5a in Berlin-Mitte unter der Rufnummer (030) 4664-272800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.