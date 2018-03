Festnahmen nach Fahrraddiebstahl

Nr. 0564

Polizeibeamte nahmen in der vergangenen Nacht im Wedding zwei Männer vorläufig fest. Gegen 23.30 Uhr beobachteten Zivilfahnder am S-Bahnhof Wedding das Duo an den Fahrradständern, das zwei Räder entwendete. Anschließend wollten sich die mutmaßlichen Fahrraddiebe mit ihrer Beute entfernen und wurden von den Polizisten festgenommen. Einer der beiden 28-jährigen Männer stürzte beim Absteigen vom Fahrrad, verletzte sich und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Anschließend wurde er, wie auch sein mutmaßlicher Komplize, zur Gefangenensammelstelle gebracht und dann dem Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 35 überstellt.