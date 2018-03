Tote Frau im Zimmer – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Erklärung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0563

In einem Zimmer eines Seniorenwohnheims in der Schulstraße in Gesundbrunnen wurde in der vergangenen Nacht eine Frau tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen entdeckte ein Pfleger kurz vor 3 Uhr die 66-Jährige leblos in dem Zimmer und alarmierte die Polizei. Die Verletzungen deuten auf eine Gewalttat hin. Ein 85-jähriger Bewohner des Hauses steht im Verdacht die Frau getötet zu haben und wurde vorläufig festgenommen. Die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin führt die Ermittlungen.