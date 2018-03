„Nein“ zu Gewalt – egal wo! Ein Gewaltpräventionsprojekt der Polizeidirektion 6

Nr. 0561

Bereits zum vierzehnten Mal führt die Polizeidirektion 6 in der Zeit vom 19. bis 22. März 2018 das Präventionsprojekt NEIN zu Gewalt – egal wo! in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick durch.

Für Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Jahrgangsstufe werden an sechs Oberschulen vielseitige Projekttage durchgeführt. Im Rahmen dieser Workshops werden die Kinder und Jugendlichen unter anderem über auftretende Gewalt im Alltag, mögliche Gefahren im Internet und den sozialen Netzwerken, richtiges Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln, Zivilcourage, Suchtprophylaxe, speziell zum Konsum von Alkohol und Drogen, die Beeinflussung von Kommunikation auf Konflikte und Auswirkungen von Gewalt aus medizinischer Sicht sowie die sexuelle Selbstbestimmung aufgeklärt.

Charakteristisch für das Projekt ist das kooperative Zusammenwirken von Fachleuten unterschiedlichster Institutionen und Organisationen wie zum Beispiel von der S-Bahn Berlin GmbH und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Beratungsstellen sowie der Bundespolizei, der Polizei Berlin und dem Unfallkrankenhaus Berlin, um hier nur einige der Mitwirkenden zu nennen.

Für diese jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit wurde das Präventionsprojekt NEIN zu Gewalt – egal wo! von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt im November 2013 beim Berliner Präventionspreis mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

In diesem Jahr beteiligen sich 26 Schulklassen mit circa 600 Schülerinnen und Schülern.

Interessierte Medienvertreter können bei der Präventionsbeauftragten der Polizeidirektion 6, Frau Nerger, Tel. 030 4664-604250 (zu Bürodienstzeiten), weitere Auskünfte über den Ablauf des Projektes erhalten.