Obdachloser ertrunken

Nr. 0555

Aus bislang noch nicht näher bekannten Gründen kamen in der vergangenen Nacht mehrere obdachlose Männer in Alt-Hohenschönhausen in einen Streit, in dessen Verlauf geriet ein 39-Jähriger in das Papenpfuhlbecken, wo er tot aufgefunden wurde. Gegen 1.10 Uhr hielt ein 25-jähriger alkoholisierter Mann vorbeifahrende Fahrzeuge auf der Landsberger Allee an und erzählte, dass sein Kumpel leblos in einem Wasserauffangbecken läge und beide zuvor „Stress“ mit anderen dort in Zelten campierenden Obdachlosen gehabt hätten. Herbeigerufene Polizisten entdeckten neben einer Grünfläche in dem Becken den Leichnam eines Mannes und alarmierten aufgrund der Auffindesituation die 4. Mordkommission zum Ort. Eine heute Mittag durchgeführte Obduktion des Leichnams ergab, dass der 39-Jährige ertrunken ist. Die Ermittlungen dauern an.