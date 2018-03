Pkw in Brand gesetzt

Nr. 0544

Unbekannte setzten heute früh in Moabit einen Pkw in Brand. Kurz nach 3 Uhr alarmierten Passanten die Berliner Feuerwehr in die Waldstraße, weil sie dort an einem geparkten Mercedes im vorderen Bereich Flammen bemerkten. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Der Motorraum und der linke Teil des Fahrzeugs brannten vollständig aus. Das Feuer griff nicht auf angrenzende Gebäude oder andere Fahrzeuge über. Die weiteren Ermittlungen wird ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin übernehmen.