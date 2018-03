Pkw überschlägt sich

Nr. 0546

Bei einem Verkehrsunfall in Marzahn wurden heute Morgen zwei Frauen in einem Pkw, der sich überschlug, verletzt und kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 56 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters gegen 8.30 Uhr die Leunaer Straße in Richtung Wolfener Straße und wollte dort nach links einbiegen. Dabei erfasste der Ford-Fahrer die von rechts kommende Fahrerin eines Toyotas. Die 38-Jährige habe versucht, dem Ford-Transit nach rechts auszuweichen, geriet hierbei mit den rechten Rädern auf den bepflanzten Seitenstreifen, streifte einen Straßenbaum, überschlug sich und kam an einem weiteren Baum, der dabei abbrach, zum Stehen. Die Fahrerin und ihre 33 Jahre alte Beifahrerin erlitten Kopfverletzungen und wurden zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Die Wolfener Straße war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 bis 10.45 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.