Anhänger durch Feuer beschädigt

Nr. 0545

In Westend bemerkte eine Anwohnerin in der vergangenen Nacht gegen 0.30 Uhr einen brennenden Pkw-Anhänger in alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den die Flammen an den in der Bolivarallee Ecke Nußbaumallee abgestellten Anhänger, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Zweiachser vollständig ausbrannte und ein daneben geparkter weiterer Anhänger durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache, die ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen hat, dauern an.