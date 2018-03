Spielhalle überfallen

Nr. 0544

In der vergangenen Nacht überfiel ein maskierter Mann ein Spielcasino in Moabit. Nach Angaben des 66 Jahre alten Mitarbeiters betrat der Unbekannte gegen 23.50 Uhr die Spielhalle in der Lübecker Straße, bedrohte ihm mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Über einen Hinterausgang sei der Räuber anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung geflohen. Der Angestellte blieb unverletzt. Das Raubkommissariat der Direktion 3 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.