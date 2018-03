Produktpirat ins Netz gegangen

Nr. 0541

Polizisten durchsuchten am Vormittag des 6. März eine Wohnung in Reinickendorf. Gegen 9.40 Uhr klingelten Ermittler des Landeskriminalamtes mit einem richterlichen Beschluss an der Wohnungstür eines 34-jährigen Tatverdächtigen in der Straße Am Schäfersee. Der mutmaßliche Produktpirat steht im Verdacht, über verschiedene Internetplattformen gefälschte Artikel verkauft zu haben. Die Beamten fanden in der Wohnung über 400 Plagiate verschiedenster Art. Darunter befanden sich Gürtel, Tücher, Mützen, große und kleine Taschen sowie Geldbörsen. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Markengesetz verantworten.

Informationen über gefälschte Markenprodukte und wie man sich davor bewahren kann finden Sie hier, in der herunterladbaren Datei, auf der Internetseite des Zolls.