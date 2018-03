Festnahmen nach Autoeinbruch

Nr. 0538

Gestern Abend wurden in Steglitz drei mutmaßliche Autoeinbrecher vorläufig festgenommen. Zivilfahnder beobachteten gegen 23 Uhr das Trio in der Benzmannstraße, wie es Elektrowerkzeuge aus einem aufgebrochenen Mercedes Benz entwendete und in einen Volvo umgeladen hatte. Als die Tatverdächtigen die Polizisten bemerkten, ergriffen sie mit dem Volvo die Flucht. Die Fahnder fuhren hinterher, stoppten den Wagen in der Wilseder Straße und nahmen die mutmaßlichen Autoeinbrecher fest. Die Festgenommenen im Alter von 18, 22 und 25 Jahren wurden zur Gefangenensammelstelle gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei der Direktion 4 übergeben. Der Volvo des Trios wurde samt Inhalt beschlagnahmt.