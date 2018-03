Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Auto

Nr. 0537

In Prenzlauer Berg ist gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall eine Fußgängerin verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 37-Jährige gegen 12 Uhr mit einem VW die Greifswalder Straße in Richtung Michelangelostraße und erfasste an der Storkower Straße die 37 Jahre alte Fußgängerin, die offenbar bei Rot die Straße betreten hatte. Rettungssanitäter brachten sie mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die VW-Fahrerin wurde nicht verletzt. Die Unfallbearbeitung übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1.