Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0531

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Abend in Weißensee vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Autofahrerin mit ihrem Audi gegen 19.10 Uhr die Rennbahnstraße in Richtung Roelckestraße. Bei einem Fahrbahnwechsel übersah die 55-Jährige offenbar ein neben ihr fahrenden BMW, in dessen Folge es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Der BMW wurde zunächst gegen ein geparktes Auto geschoben und kam dann an einer Paketstation zum Stehen. Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der 19 Jahre alte BMW-Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernommen.