Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0529 ´

Mit schweren Verletzungen wurde ein Autofahrer gestern Abend nach einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg in eine Klinik gebracht. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 56-Jährige gegen 22 Uhr mit seinem VW in der Grellstraße in Richtung Storkower Straße unterwegs, verlor offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, überfuhr eine Bordsteinkante am Mittelstreifen und streifte zwei Bäume. An einem dritten Baum kam das Auto anschließend zum Stehen. Der Fahrer, der offenbar alkoholisiert war, erlitt schwere Gesichtsverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die Unfallbearbeitung.