Unbekannter Toter – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0526

Am 9. Februar 2017 kam es im Berliner Hauptbahnhof gegen 18 Uhr zu einem Suizid. Bis zum heutigen Tage wurde deutschlandweit keine passende Vermisstenanzeige erstattet. Da der Mann keinerlei Wohnungsschlüssel, Geld, Papiere oder Handy bei sich führte, ist eine Wohnungslosigkeit wahrscheinlich. Der Verstorbene ist Deutscher, ungefähr 30 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er wiegt 95 kg und ist von kräftiger Gestalt. Er hat lange, lockige und zum Zopf gebundene, dunkelbraune Haare. Zum Todeszeitpunkt trug er eine khakifarbene Cargohose, beigefarbene Holzfällerstiefel und eine dunkelgraue Wintersteppjacke.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912444 bzw. per Fax unter (030) 4664 – 912499, per E-Mail unter vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.