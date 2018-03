Räuber festgenommen

Nr. 0516

Beraubt wurde gestern Nachmittag ein Jugendlicher in Altglienicke. Den Angaben des 16-Jährigen zufolge soll ihm gegen 17.20 Uhr in der Venusstraße ein Unbekannter das Portemonnaie aus der Hand gerissen und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Angegriffene bat jedoch darum, seine Geldbörse zurückzuerhalten, worauf der Angreifer ein Messer gezogen und ihn damit bedroht haben soll. Anschließend flüchtete er zusammen mit drei Begleitern. Ein Zeuge beobachtete dies und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die vier mutmaßlichen Täter im Alter von 15-, 18-, 19- und 21-Jahren noch in Tatortnähe fest und brachten sie in eine Gefangenensammelstelle. Dort wurden sie nach der Beendigung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6.