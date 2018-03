Schwer verletztes Kind

Nr. 0515

Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern Abend ein Kind in Charlottenburg verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge betrat der 13-jährige Junge gegen 20.30 Uhr trotz roter Ampel die Fahrbahn der Kantstraße an der Ecke Windscheidstraße, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen. Beim Überqueren soll er auf sein Handy geschaut und zudem Kopfhöher getragen haben. Ein auf der Kantstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz fahrender 30-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Alarmierte Rettungskräfte brachten es mit schweren Verletzungen der Füße zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.