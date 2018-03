Nr. 0509

Ein Auto ging in der vergangenen Nacht in Tempelhof in Flammen auf. Um kurz nach 23 Uhr bemerkte ein Zeuge Flammen an dem in der Ullsteinstraße abgestellten Ford. Die von ihm alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bei dem niemand verletzt wurde. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.