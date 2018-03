Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0484

In den gestrigen Nachmittagsstunden ereignete sich ein Verkehrsunfall in Weißensee, bei dem ein 14-Jähriger mehrere Knochenbrüche erlitt. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte der Jugendliche gegen 14.45 Uhr, vermutlich um einen wartenden Bus zu erreichen, die Fahrbahn der Pistoriusstraße in Weißensee. Ein 21 Jahre alter Seat-Fahrer, der von einem Grundstück rechts auf die Pistoriusstraße einbog, erfasste den Jugendlichen. Der 14-Jährige, der unter dem Auto eingeklemmt wurde, kam mit Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik.