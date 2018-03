Raubüberfall mit Axt

Nr. 0483

Beraubt wurde gestern Abend ein Geschäft in Rudow. Ermittlungen zufolge betraten gegen 19.15 Uhr zwei Unbekannte einen Getränkemarkt in der Waltersdorfer Chaussee, sollen die 56-jährige Inhaberin mit einer Axt bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Als sie dieses als Beute hatten, ließen sie sich einen Lagerraum öffnen und stahlen von dort noch Tabakwaren und Spirituosen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die 56-Jährige blieb unverletzt. Das zuständige Raubkommissariat ermittelt.