Aufmerksame Nachbarn – Festnahme eines Trios

Nr. 0474

Polizisten nahmen gestern Mittag drei mutmaßliche Einbrecher in Buckow fest. Gegen 13.45 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Johannisthaler Chaussee zwei Männer aus der Einfahrt eines Grundstückes kommen und hörte zeitgleich das Ertönen einer Alarmanlage. Auf ihrem weiteren Weg entdeckte sie das Haus, an dem der Alarm ausgelöste hatte und sah, dass die Terrassentür beschädigt war. Die beiden Männer trafen sich mittlerweile an der Kreuzung Johannisthaler Chaussee Ecke Rohrdommelweg mit einem Dritten. Während die 37-Jährige nun die drei Männer weiter beobachtete, bat sie den Inhaber eines nahegelegenen Geschäftes die Polizei zu alarmieren. Eintreffende Einsatzkräfte nahmen daraufhin einen 17- und die zwei 18-Jährigen fest und brachten sie in eine Gefangenensammelstelle. Von dort wurden sie nach Feststellung ihrer Identität und erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder entlassen. Obgleich die Tatverdächtigen ins Haus eingedrungen sind, wurde nach ersten Erkenntnissen vermutlich nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 ermittelt.