Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0473

Heute früh ereignete sich ein Verkehrsunfall in Buckow, bei dem ein Rollerfahrer schwere Verletzungen davontrug. Kurz nach 5 Uhr war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf dem Rufacher Weg in Richtung Marienfelder Chaussee unterwegs, als er mit einem 53-jährigen Rollerfahrer, der aus dem Leonberger Ring kam, zusammenstieß. Infolgedessen stürzte der Zweiradfahrer, prallte gegen geparkte Autos und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Rollerfahrer kam mit Rettungskräften in eine Klinik, in der er aufgrund seiner schweren Verletzungen zur Behandlung aufgenommen werden musste. Der 44-Jährige stellte sich einige Stunden später auf einem Polizeiabschnitt. Hier stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und brachten den Mann zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.