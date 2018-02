Festnahmen nach Wohnungseinbruch

Nr. 0470

Zivilfahndern der Polizei gingen gestern Abend zwei Einbrecher in Köpenick ins Netz. Die Männer hatten gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen gegen 19 Uhr einen Einbruch in eine Wohnung am Fürstenwalder Damm verübt und waren zunächst geflüchtet. Ermittlungen führten die Beamten jedoch wenig später mit einem richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss in eine von den Tätern genutzte Wohnung in der Parrisiusstraße, wo zwei der drei Tatverdächtigen festgenommen werden konnten. Auch Beweismittel konnten in der Wohnung gesichert werden. Die beiden 28 und 44 Jahre alten Männer wurden der Kriminalpolizei der Direktion 6 überstellt.