Mopeds brannten lichterloh

Nr. 0469

Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt im Fall einer Brandstiftung gestern Abend in Zehlendorf. Unbekannte hatten gegen 20.30 Uhr im Hinterhof eines Hauses in der Sven-Hedin-Straße mindestens eines von sieben dort abgestellten Mopeds in Brand gesetzt. Durch die enorme Hitze gingen alle Krafträder in Flammen auf, die von Feuerwehrleuten gelöscht wurden. Auch der Putz des Hauses wurde durch die Flammen beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe sind bislang unklar.