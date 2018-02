Radfahrerin schwer verletzt

Nr. 0468

Bei einem Verkehrsunfall heute früh in Moabit erlitt eine Radfahrerin schwere Verletzungen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 41-jährige VW-Fahrerin in der Turmstraße in Richtung Rathenower Straße. Gegen 7.30 Uhr wechselte die Frau mit ihrem Fahrzeug in die rechte Fahrspur, um anschließend nach rechts abzubiegen. Hierbei erfasste sie mit ihrem Fahrzeug die im Radfahrschutzstreifen fahrende 53-jährige Radlerin. Die Frau stürzte und zog sich eine Beinfraktur sowie eine Kopfplatzwunde zu. Sie kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.