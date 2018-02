Dachstuhl brannte komplett aus

Nr. 0467

In den gestrigen Nachmittagsstunden brannte ein Dachstuhl in Lichtenrade. Aus bislang unbekannter Ursache brach das Feuer gegen 16.40 Uhr im Dachstuhl eines Reihenhauses in der Lintruper Straße aus. Anwohner alarmierten Feuerwehr und Polizei zu dem Brand, dessen Flammen bereits auf das Nachbarhaus übergriffen. Durch die Rettungskräfte wurde das Feuer gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Zur Ursache ermittelt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.