Tankstelle überfallen und mit Beute geflohen

Nr. 0466

In der vergangenen Nacht überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle im Ortsteil Falkenhagener Feld. Nach Angaben der 31 Jahre alten Mitarbeiterin wurde sie gegen 0.30 Uhr von dem Täter überrascht, als sie sich im Verkaufsraum in der Zeppelinstraße aufhielt. Zuvor soll der Mann über ein geöffnetes Fenster in die Räume gelangt sein. Hier habe er sie unter Vorhalten einer Schusswaffe zur Herausgabe von Geld gezwungen, mit dem er anschließend flüchtete. Die Mitarbeiterin erlitt leichte Verletzungen an der Hand, die sie gegebenenfalls medizinisch versorgen lässt.