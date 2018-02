Auto in Brand gesetzt

Nr. 0465

Unbekannte setzten gestern Abend einen geparkten Renault in Gesundbrunnen in Brand. Eine Passantin alarmierte gegen 21.20 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Voltastraße, nachdem sie Flammen an dem Renault bemerkt hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand, der auch ein daneben geparktes Fahrzeug beschädigte. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die Voltastraße für rund 30 Minuten gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.