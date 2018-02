dafürdich in #Neukölln – Polizei Berlin zieht Bilanz

Nr. 0457

Die Polizeiabschnitte 54 und 55 führten gestern mit Unterstützung der Bereitschafts-, Verkehrs- und Kriminalpolizisten sowie Beamten des Hauptzollamtes und des Ordnungsamtes Kontrollen in Neukölln durch. In der Zeit von 15 bis 24 Uhr waren Fahnder rund um den Hermannplatz und der Hermannstraße unterwegs, um Drogenhändler zu überprüfen und festzunehmen. Insgesamt 55 Personen überprüften die Polizisten und erteilten 18 Platzverweise. Darüber hinaus leiteten die Beamten Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen des Handels mit Betäubungsmitteln sowie Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Bei einem 17-Jährigen fanden die Polizisten gegen 19 Uhr auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße insgesamt 38 Patronen Schreckschussmunition.

Neben der kriminalpolizeilichen Überwachung führten Verkehrspolizisten in der Hermannstraße Ecke Thomasstraße sowie in der Sonnenallee Ecke Wildenbruchstraße Verkehrskontrollen durch. Ziel dieser Kontrollen war es, sogenannte Profilierungsfahrten zu unterbinden und Autofahrerinnen und Autofahrer auf Drogen- und Alkoholkonsum zu überprüfen. Hierbei kontrollierten die Beamten insgesamt 171 Autos und 4 Lkw. Neben 87 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 10 Fahrzeugmängelberichten, wurden auch zwei Strafermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss eingeleitet. Bei einem 31-jährigen Mercedes-Fahrer stellten die Polizisten in der Hermannstraße fest, dass er keinen gültigen Führerschein hatte. In diesem Zusammenhang leiteten die Verkehrsermittler ein Strafermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. In Amtshilfe für das Bezirksamt Neukölln kontrollierten Polizisten gemeinsam mit Beamten des Hauptzollamtes unter anderem wegen des Jugendschutzes drei Lokale in der Jonasstraße, am Karl-Marx-Platz und in der Silbersteinstraße. Hier wurden insgesamt 107 Personen überprüft und Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verstoßes gegen die GewerbeVO und unerlaubten Glücksspiels eingeleitet. Hier stellten die Ermittler in einem Lokal zwei Spielautomaten sicher, bei denen unerlaubter Weise Geld ausgezahlt wurde. In einem Lokal in der Silbersteinstraße wurde ein zu hoher CO-Wert festgestellt, woraufhin die Berliner Feuerwehr alarmiert wurde. Mit Zustimmung von Dienstkräften des Bezirksamtes Neukölln wurde das Lokal geschlossen. In der Zeit von 15 bis 20 Uhr klärten Präventionsbeamtinnen und -beamte in einem Einkaufszentrum in der Karl-Marx-Straße an einem Informationsstand Kunden zu den Themen Taschendiebstahl, Einbruchstaten sowie Seniorensicherheit auf.

Bei dem Einsatz waren rund 120 Beamtinnen und Beamte eingesetzt.