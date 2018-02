Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nr. 0455

Beamte der Bundespolizei nahmen gestern Abend einen Mann fest, der zuvor seine Marzahner Wohnung in Brand setzen wollte. Gegen 19.30 Uhr soll der 40-Jährige in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mehrower Allee Papier entzündet und anschließend die Wohnung verlassen haben. Andere Mieter bemerkten Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Während der Löscharbeiten stellte sich der Mann auf einer Wache der Bundespolizei und wurde anschließend an die Ermittler eines Brandkommissariates beim Landeskriminalamt übergeben.