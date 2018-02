Kleinkind kam mit Brandverletzungen in Klinik

Nr. 0438

Gestern Nachmittag kam ein Dreijähriger mit schweren Verletzungen in eine Klinik, nachdem seine Hose Feuer gefangen hatte. Ersten Ermittlungen zufolge habe der Junge kurz nach 14 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft am Waldschluchtpfad in Gatow vermutlich mit einem Feuerzeug gespielt. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich die Eltern nicht im Raum befunden haben. Bei dem gefährlichen Spiel fing die Hose des Kindes Feuer. Anschließend sei er auf den Flur gerannt, wo die Flammen von Mitbewohnern gelöscht wurden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jungen mit Brandverletzungen in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde.