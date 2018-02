Drogen im Auto

Nr. 0432

Gestern Vormittag nahmen Polizeibeamte in Fennpfuhl zwei mutmaßliche Drogenhändler fest. Gegen 11.10 Uhr bemerkte eine Funkwagenbesatzung zwei Männer an einem geparkten Wagen auf einem Supermarktparkplatz in der Landsberger Allee, die sich auffällig verhielten. Bei der Überprüfung des Duos und des VW Golf entdeckten die Polizisten zirka fünf Kilogramm Cannabis in zehn Beuteln, rund 5.000,- Euro und vier Mobiltelefone.